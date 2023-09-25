İspanya'daki Boğa Koşusu Festivalindeboğa tarafından boynuzlanan adam hayatını kaybetti

İspanya'nın Valencia bölgesinde düzenlenen boğa koşusu festivalinde, bir boğa tarafından boynuzlanan bir adam hayatını kaybetti. Aynı boğa tarafından bacağından boynuz darbesi alan bir başka adam ise hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, olayın ardından belediyenin bu akşam gerçekleşmesi planlanan bir geçit töreni ve havai fişek gösterisini askıya aldığını bildirdi.

İspanya'nın doğusunda bulunan Pobla de Farnal bölgesinde yapılan festival sırasında boğa tarafından ciğerlerine boynuz darbeleri vurulan ismi açıklanmayan 61 yaşındaki adam yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer aynı boğanın saldırdığı başka bir adamın ise bacağından yaralandığın ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Boğa koşusu festivalini düzenleyen grubun bir parçası olduğuna inanılan bu iki kişi, 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen festivale katıldı.

Adam, yaklaşık olarak saat 07.30'da meydana gelen olayda adam, iki akciğerine iki karaciğerine olmak üzere toplamda dört boynuz darbesi aldı.

Ağır yaralı olarak tedavi için kaldırıldığı hastanede bir kaç saat sonra hayatını kaybetti.

Yerel medya, olayın ardından belediyenin bu akşam gerçekleşmesi planlanan bir geçit töreni ve havai fişek gösterisini iptal etti.

Bu tür etkinlikler, boğaların sokaklara salındığı ve koşucuların onların önünden kaçtığı tartışmalı bir gelenek olan bir parçasıydı. Etkinlikler popüler olsa da, birçok aktivist bu etkinliklerin tehlikeli ve zalimce olduğunu söylüyor ve bunların kaldırılıp kaldırılmaması konusundaki tartışmalar son yıllarda daha da kızışmış durumda.

Hayvan hakları grubu olan AnimaNaturalis ve CAS International, tarafından yayınlanan ankete göre, 1.820'den fazla kasabası her yıl bu tür etkinlikler düzenliyor.

Hayvan hakları grupları uzun süredir İspanya'daki boğa koşusu ve boğa dövüşü etkinliklerinin iptal edilmesini talep ediyor..

Ağustos ayında, Alicante Eyaleti'nin Castalla kasabasında benzer bir etkinlik sırasında öfkeli bir boğanın İspanyol bir genci boynuzladığı analara ait dehşet verici görüntüler yayınlandı.

19 yaşındaki genç, boğa tarafından bir duvara sıkıştırıldıktan sonra havada bir oyuncak bebek gibi savrularak ağır yaralandı.