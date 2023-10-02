İspanya'da gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Murcia şehrinde bir gece kulübünde çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Yangın, kulübün hala kalabalık olduğu bir sırada çıktı ve yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangını kontrol altına alma ve kurtarma operasyonuna 40 itfaiyeci katıldı. Olay sonrası Murcia yerel yönetimi, trajediye yanıt olarak üç gün süreyle kamu yas ilan etti. Acil servisler, ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Bir kaç kişinin kayıp olduğunu söyleyen yetkililer ölü sayısının artmasından endişeleniyor.

En az 13 kişi, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia şehrinde bir gece kulübünde pazar gününün erken saatlerinde çıkan bir yangında hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde çıkan yangının ilk saatlerinde 6 kişi hayatını kaybetti. Öğleye doğru ölü sayısı 13'e çıktı.

Başkan Jose Ballesta, İspanyol yayıncısı 24 Horas'a "Yıkıldık" dedi ve "Acil servisler bölgede çalışmaya devam ediyor. Bu zor zamanlarda ailelere ve arkadaşlara güç ve cesaret diliyorum" dedi.

Murcia yerel yönetimi, trajediye yanıt olarak üç gün süreyle kamusal yas ilan etti.

Yangının Murcia'nın Atalayas bölgesindeki popüler Teatre gece kulübünde yerel saatle yaklaşık 6'da çıktığı anlaşılıyor ve daha sonra kontrol altına alındı. İspanyol yayını La Verdad'e göre, gece kulübünün üst katında doğum günü kutlayan bir grup üye hala kayıp olabilir.

Acil servisler, ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

Yangını kontrol altına alma ve kurtarma operasyonuna 40 itfaiyeci katıldı. Murcia Polisi Cinayet Grubu, felaketin nedenini araştırmak üzere bir soruşturma başlattı. En az dört kişi dumana maruz kaldığı için tedavi edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, alevleri kontrol etmeye çalışan itfaiyecileri gösteriyor ve binanın çatısının büyük bir bölümünün tahrip olduğunu gösteriyor. Kalın dumanların binadan yükseldiği görülebiliyordu.

Gece kulübü hala kalabalıkken çıkan yangının nedeni henüz net değil.

"Acil servisler hala Teatre gece kulübünde meydana gelen yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çalışıyor" diyen Murcia Belediye Başkanlığı, "derin üzüntü" duyduğunu ve etkilenen herkese başsağlığı dilediğini ekledi.