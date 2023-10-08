İspanya'da Çinli Otomobil Markaları Popülerlik Kazanıyor

İspanya Ulusal Araç Satıcıları Derneği Başkanı Eric Iglesias, Çinli otomobil markalarının İspanya'da giderek daha popüler hale geldiğini belirtti. Kaliteli ve rekabetçi fiyatlar sunan bu markaların satışlarında artış yaşandığına dikkat çeken Iglesias, MG ZS SUV'un İspanya'da en çok satan araç olduğunu ve gelecekte daha fazla Çinli markanın Avrupa pazarına gireceğini söyledi.

1. İspanya'daki Çinli otomobil markalarından çeşitli görüntüler

İspanya Ulusal Araç Satıcıları Derneği (Ancove) Başkanı Eric Iglesias, Çinli otomobil markalarının İspanya'da giderek daha popüler hale geldiğini söyledi.

Iglesias, Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, köklü markaların sunduğu kalitenin ve rekabetçi fiyatların, Çinli otomobillerin ülkedeki satışlarında kaydedilen artışın temel nedeni olduğunu belirtti.

Ağustos ayında MG ZS SUV, İspanya'da en çok satan araç olarak kayde geçti ve ilk kez Çin yapımı bir araç, ülkenin satış listelerinde birinci sıraya kadar yükselmiş oldu.

"Bunun gelecekte de büyümeye devam edeceğine inanıyoruz. Şu anda Avrupa pazarında sadece birkaç Çinli marka var ancak çok daha fazla markanın buraya geleceğini düşünüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)