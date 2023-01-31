İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna- Rusya savaşının sosyal ve ekonomik etkilerini anlatmak üzere Senato'da yaptığı konuşmada asgari ücret zammını yüzde 8 olarak açıkladı. Peki, İspanya asgari ücret ne kadar? 2023 İspanya asgari ücreti!

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İspanya asgari ücret ne kadar? İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna- Rusya savaşının sosyal ve ekonomik etkilerini anlatmak üzere Senato'da yaptığı konuşmada asgari ücret zammını yüzde 8 olarak açıkladı. Peki, İspanya asgari ücret ne kadar? 2023 İspanya asgari ücreti haberimizde...

İSPANYA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, asgari ücrete yüzde 8 zam yapılacağını açıkladı. Sanchez, iktidara geldikleri 2018'den bu yana toplam yüzde 36 zam yaptıklarını belirtirken, mevcut durumda aylık net 1000 Euro olan ve yılda iki kez ikramiyeli olmak üzere 14 kez ödenecek asgari ücret 1080 Euro'ya çıkacak.

"DEMOKRATİK ZORUNLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİK"

Sanchez, "Bu yeni zamla birlikte asgari ücreti İspanyolların ortalama maaşının yüzde 60'ına karşılık gelecek bir seviyeye çıkardık. Böylece, işçilerimize karşı demokratik zorunluluğumuzu ve yasama sürecindeki taahhütümüzü yerine getirdik." dedi. İspanya'da yılda iki kez ikramiyeli olmak üzere 14 kez ödenen asgari ücret sosyalist hükümetin iktidara geldiği dönemden bu yana 2018'de 764, 2019'da 900, 2020'de 950, 2021'de 965 ve 2022'de 1000 avroya çıkarıldı.

"NEDEN KAZANÇLAR BİRKAÇ KİŞİYE DAĞITILIYOR"

Sanchez ayrıca İspanyolların satın alma gücünün son yıllarda büyük oranda düştüğüne dikkati çekerek, yüksek karlar açıklayan büyük şirketleri kar dağıtımını sadece üst düzey yöneticilere yapmakla eleştirdi. Başbakan Sanchez, şunları kaydetti: "Son 10 yılda İspanyolların satın aldığı ürünlerdeki fiyat artışları ortalama yüzde 17,6 olurken, özel sektörde şirketlerin çalışanlarına yaptığı artış oranları yüzde 10,6'da kaldı. Bu, kabul edilemez. 1999 yılında bir İspanyol 4 yıllık maaşının toplamına denk gelecek şekilde bir ev alabiliyordu. Şimdi ise 8 yıllık toplam maaşla bile ev alamıyorlar. Bence bu adil değil. Neden elde edilen kazançlar birkaç kişiye dağıtılıyor? Bunu değiştirmek gerekiyor."

ASGARİ ÜCRETLİ SAYISI 2.5 MİLYONDAN FAZLA

İspanya'da 2,5 milyondan fazla asgari ücretli çalışan bulunuyor. Öte yandan, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, asgari ücret artışının belirlenmesi için bu sabah sendika liderleri ile İspanya Sanayiciler ve İşverenler Konfederasyonu Başkanı Antonio Garamendi'yi toplantıya çağırmıştı. Garamendi, hükümetin asgari ücret artışıyla ilgili teklifini önceden kendilerine iletmediği ve yazılı olarak gönderdikleri taleplere cevap vermediği gerekçesiyle toplantıya katılmadı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'E "YALANCILIK" SUÇLAMASI

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Albert Nunez Feijoo ise Başbakan Sanchez'i "ülkenin gerçeğini saklayarak, İspanyollara yalan söylemekle" suçladı. Feijoo, hükümetin ekonomik adımlarını zafer gibi gösterdiğini oysa AB ülkeleri arasında dış borcu en fazla artan, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası Kovid-19 öncesi rakamlara en geç ulaşan ve AB içinde en yüksek işsizlik oranına sahip ülkenin İspanya olduğunu, hükümetin büyüme rakamlarının hiçbirinin tutmadığını söyledi.

KOALİSYON KURULMUŞTU

İspanya'da son olarak 2019 yılında yapılan genel seçimlerde Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos, meclisteki ayrılıkçı Bask ve Katalan partilerin dışarıdan desteğiyle koalisyon hükümeti kurmuştu. Normal şartlarda kasım ayında genel seçime gidilecek İspanya'da en son yayımlanan anketler, PSOE'yi seçimlerden 1. çıkacak parti olarak gösterse de hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu PP ve aşırı sağcı Vox partisinin yakalayacağı yorumunda bulunuyor.