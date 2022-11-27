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İspanya – Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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İspanya – Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası'nda E grubundan çıkmak için İspanya ve Almanya karşı karşıya geliyor. Futbolseverler tarafından "İspanya Almanya maçı ne zaman?" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, İspanya – Almanya maçı ne zaman? İspanya – Almanya maçı saat kaçta? İspanya – Almanya maçı hangi kanalda? Detayları haberimizde…

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İspanya ve Almanya Dünya Kupası'nda dört kez karşı karşıya geldi ve İspanya, oynadığı ilk üç maçı kazanamazken son maçı 1-0'lık skorla aldı. Bu kez 2022 Dünya Kupası'nda E grubundan çıkıp Son 16 Turu'na katılmak için mücadele edecek İspanya – Almanya maçı ne zaman? İspanya – Almanya saat kaçta? İspanya – Almanya hangi kanalda? İşte detaylar…

İSPANYA – ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya – Almanya maçı 27 Kasım Pazar günü saat 22.00'de Katar'daki Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.

İSPANYA – ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya – Almanya maçı TRT ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek. İspanya – Almanya maçını izlemek için buraya tıklayınız. (Bağlantı açılmıyor ise AdBlock kapatınız.)

İspanya – Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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