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İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İspanya - Almanya maçı şifresiz izleniyor mu? İspanya - Almanya maçı şifreli mi

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İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İspanya - Almanya maçı şifresiz izleniyor mu? İspanya - Almanya maçı şifreli mi

Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında İspanya - Almanya maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İspanya - Almanya maçı şifresiz izleniyor mu? İspanya - Almanya maçı şifreli mi, şifresiz mi?

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Sporseverler tarafından 27 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise İspanya - Almanya maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İspanya - Almanya maçı şifresiz izleniyor mu? İspanya - Almanya maçı şifreli mi, şifresiz mi?

27 Kasım Pazar günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 22:00'da Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.

27 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. İspanya - Almanya karşılaşması saat 22:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Almanya İspanya Gündem Spor Haberler

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