2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde bugün İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman? İspanya - Almanya maçı saat kaçta, nerede?

İSPANYA- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final müsabakaları bugün başlayacak.

İSPANYA- ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ve Almanya, TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

İSPANYA- ALMANYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Stuttgart Arena'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek.