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İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede?

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EURO 2024 turnuvasında heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya-Almanya maçının tarihi ve saati belli oldu. Bu önemli karşılaşma, futbol dünyasının gözlerini üzerine çekecek.

İspanya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede?

İSPANYA- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Stuttgart Arena'da yapılacak müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak.

İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede?

İSPANYA- ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya-Almanya mücadelesi TSİ 19.00'da başlayacak.

İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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