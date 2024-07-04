İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede?

İspanya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. İspanya- Almanya maçı ne zaman? EURO 2024 İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede?

İSPANYA- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Stuttgart Arena'da yapılacak müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak.

İSPANYA- ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya-Almanya mücadelesi TSİ 19.00'da başlayacak.