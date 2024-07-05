İspanya Almanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Almanya maçı ne oldu?
EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya Almanya maçı oynanıyor. İspanya Almanya maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya Almanya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...
İspanya Almanya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İspanya Almanya maçı oynanıyor. İspanya Almanya maçı kaç kaç merak ediliyor. İspanya Almanya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!
İSPANYA - ALMANYA MAÇI KAÇ KAÇ?
İspanya Almanya maçı 1-0'lık İspanya üstün
İSPANYA - ALMANYA MAÇI CANLI YAYIN
İspanya Almanya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Almanya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
İspanya Almanya maçı saat 19.00'da başlayacak.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
İspanya Almanya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Almanya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İspanya Almanya maçı Stuttgart'da, MHP Arena Stadyumu'nda oynanacak.