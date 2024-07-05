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İspanya Almanya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya Almanya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İspanya Almanya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İspanya Almanya maçı canlı izle araştırması yapıyor. İspanya Almanya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İspanya Almanya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İspanya Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Almanya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

İspanya Almanya maçı canlı izle! İspanya Almanya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İspanya Almanya maçı canlı izle araştırması yapıyor. İspanya Almanya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İspanya Almanya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İspanya Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Almanya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...

İSPANYA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

İspanya Almanya maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İspanya Almanya maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İspanya Almanya maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

İspanya Almanya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya Almanya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

İSPANYA - ALMANYA MAÇI CANLI YAYIN

İspanya Almanya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Almanya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V Dikey
  • Sembol Oranı: 30.000
  • FEC: 3/4
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İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Almanya maçı saat 19.00'da başlayacak.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Almanya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Almanya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Almanya maçı Stuttgart'da, MHP Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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