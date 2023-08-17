Ispanağın pabucunu dama atan bitki! Tuzlu ve ekşi tadıyla demir deposu
Gündem Haberleri
Demir eksikliği çekenlere sıklıkla tavsiye edilen yemek ıspanak olmaktadır. Çizgi film karakteri 'Temel Reis' ile hafızalara kazınan ıspanak, zengin vitamin ve mineralli yapısıyla tercih edilmektedir. Ancak ıspanaktan 10 kat etkili bir bitki daha var. Deniz kıyılarında yetişen deniz börülcesi hem salata hem de meze olarak tüketiliyor. İşte, ıspanaktan 10 kat güçlü deniz börülcesi faydaları...
Ülkemizde daha çok Ege bölgesinde tercih edilen deniz börülcesi tuzlu ve ekşi tadıyla biliniyor. Meze ve salatalarda kullanılan, genellikle yoğurt ve limonla birlikte tercih edilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.
Deniz kıyılarında suyun gel git yaptığı yerlerde sular çektikten sonra yetişen deniz börülcesi Gökova, Tuz Gölü çevresi, Aksaray, Ereğli, Burdur ile Tarsus kıyılarında görülebiliyor. Kendisine has bir ekşili ve tuzlu tadı olan bu bitki kurşun otu veya tuzlu ot olarak da biliniyor.
ADETA MİNERAL DEPOSU
Tuzlu suda yetişme özelliğinden dolayı minerallerin en saf halini bulunduran deniz börülcesi mineral zenginidir. İçeriğinde A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol ölçüde lif bulunmaktadır.
Metabolizma hızlandırma özelliği sayesinde düzenli tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.
ISPANAKTAN 10 KAT DAHA GÜÇLÜ
Ispanakta %0,55 oranında bulunan demir, deniz börülcesinde yüzde 5 oranındadır. İdrar sökücü tesiri sayesinde bedenden ödem atılmasına ve iltihaplarına temizlenmesine neden olmaktadır.
Guatr hastaları için de zengin bir besin kaynağıdır. Ancak tiroit hormonlarıyla ilgili düzensizliklerden dolayı bu hastaların doktoruna danışarak tüketim yapması gerekmektedir.
100 gram börülcede yaklaşık olarak 127 kalori bulunmaktadır. Lifli yapısı sayesinde kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, kan akışını kolaylaştırır ve kalp krizi riskini azaltır.
Uzun süreli tokluk hissi verdiği için diyet yapanlar için de tercih edilebilir. A vitamini içerdiğinden, kanserli hücrelerin oluşumunda önleyici etkisi vardır.