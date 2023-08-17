Ispanağın pabucunu dama atan bitki! Tuzlu ve ekşi tadıyla demir deposu

Demir eksikliği çekenlere sıklıkla tavsiye edilen yemek ıspanak olmaktadır. Çizgi film karakteri 'Temel Reis' ile hafızalara kazınan ıspanak, zengin vitamin ve mineralli yapısıyla tercih edilmektedir. Ancak ıspanaktan 10 kat etkili bir bitki daha var. Deniz kıyılarında yetişen deniz börülcesi hem salata hem de meze olarak tüketiliyor. İşte, ıspanaktan 10 kat güçlü deniz börülcesi faydaları...

Ülkemizde daha çok Ege bölgesinde tercih edilen deniz börülcesi tuzlu ve ekşi tadıyla biliniyor. Meze ve salatalarda kullanılan, genellikle yoğurt ve limonla birlikte tercih edilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.

Deniz kıyılarında suyun gel git yaptığı yerlerde sular çektikten sonra yetişen deniz börülcesi Gökova, Tuz Gölü çevresi, Aksaray, Ereğli, Burdur ile Tarsus kıyılarında görülebiliyor. Kendisine has bir ekşili ve tuzlu tadı olan bu bitki kurşun otu veya tuzlu ot olarak da biliniyor.

ADETA MİNERAL DEPOSU

Tuzlu suda yetişme özelliğinden dolayı minerallerin en saf halini bulunduran deniz börülcesi mineral zenginidir. İçeriğinde A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol ölçüde lif bulunmaktadır.

Metabolizma hızlandırma özelliği sayesinde düzenli tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.

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