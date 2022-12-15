Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından merak edilen isimler arasında İsmet Yıldırım'da bulunuyor. İsmet Yıldırım kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak konusu haline geldi. Peki, İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli? İsmet Yıldırım hangi partiden?

Evli ve 2 çocuk babası olan İsmet Yıldırım, İngilizce bilmektedir. Bunların yanı sıra birçok yerde görev alan İsmet Yıldırım hakkındaki detaylar araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için İsmet Yıldırım kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli? İsmet Yıldırım hangi partiden?

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

İsmet Yıldırım 1960 yılında İstanbul Ümraniye'de doğdu. Aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri verdi.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yaptı. Yıldırım, 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

İsmet Yıldırım, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı oldu.