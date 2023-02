Gündemde yer alan isimlerden biri olan İsmet Özel hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İsmet Özel'in hayatını araştırıyor. Peki, İsmet Özel kimdir? İsmet Özel kaç yaşında, nereli? İsmet Özel hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İSMET ÖZEL KİMDİR?

İsmet Özel (19 Eylül 1944, Kayseri), Türk şair ve yazar.

Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuvarı'nda Fransızca okutmanlığı yaptı. Ataol Behramoğlu'yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. 1963'ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başladı. 1974'te Sezai Karakoç'un çıkarttığı Diriliş Dergisinde "Amentü" şiirini yayınladı[kaynak belirtilmeli] ve kendi iç dünyasında ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaparak 2005'te "Türkiye Yazarlar Birliği" deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı.

"Benim masalımda üç önemli kelime var: Şair, Komünist ve Müslüman ifadesiyle,[kaynak belirtilmeli] düşünce serencamının farklı dönemlerinde, farklı dünya görüşlerini benimsediğini ifade etmiştir. Özel bu fikirsel değişimleri birbirinin devamı niteliğinde görmekte, otobiyografisi başta olmak üzere birçok eserinde bu olguya değinen değerlendirmelerde bulunmaktadır. Ona göre yaşadığı kırılma noktaları, içinde bulunduğu dönemin parametrelerinin doğal bir sonucu olması hasebiyle zaruri bir fikirsel zırhtır. Kendisinin Marksist olduğu dönemde benimsenmesi gereken ideolojinin Marksizm olduğunu, o dönemde Sosyalist bir alt yapıyla temellendirilmeyen Müslümanlığın, bugün için tahkiki bir Müslümanlık olmadığına yönelik bir duruş sergilemektedir.

1980 yılında şair, poetik görüşlerini barındıran, tarihsel süreçte şiire yüklediği anlama dair görüşlerini dile getirdiği Şiir Okuma Kılavuzu 'nu kaleme almıştır. 1987 yılında yayımladığı Erbain isimli şiir kitabı edebiyat dünyasında sıklıkla bilinir. Diğer şiir kitapları ise 2000 yılında müsvedde halinde yayımladığı Bir Yusuf Masalı, 2005 yılında yayımladığı son şiir kitabı olan Of Not Being A Jew dur. Temmuz 2013 yılında yayımladığı yazıda şiiri bıraktığını bildiren Özel, şiire dair kalan tüm uğraşısını "Bir Yusuf Masalı" kitabına hasredeceğini bildirmiştir.

1978 yılında yazarın teknik, medeniyet ve yabancılaşma kavramlarına yüklenilen anlamın netliğini sorguladığı ve kaleme aldığı ilk nesiri olan Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) ve 1984 yılında kaleme aldığı ve 1985 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Yılın Deneme Yazarı" ödülüne layık görüldüğü Taşları Yemek Yasak, ve kendi hayat hikâyesini kaleme aldığı Waldo Sen Neden Burada Değilsin en önemli düşünce kitaplarından bazılarıdır.

2000'li yıllar, artık İsmet Özel'in Türklük kavramsallaştırmasının netlik kazandığı yıllar olmuştur. 2006 yılında bu düşüncesinin manifestosu niteliğinde kaleme aldığı eseri Kalın Türk adlı kitabı, birçok eserinde değindiği düşüncesini tek kitapta açıkladığı bir eser olmuştur.

2007 yılında İstiklâl Marşı Derneği 12 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'ni kurmuştur. 2007-2016 yılları arasında derneğin Genel Başkanlığını yapmıştır. Halen İstiklâl Marşı Derneği Fahri Genel Başkanıdır. Ayrıca İstiklal Marşı Derneği'nin internet sitesi üzerinden haftalık yazıları yayımlanmaktadır.

Şiir