İsmet Korukoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Bugün Masterchef konuklarından birisi İsmet Korukoğlu oluyor. Vatandaşlar İsmet Korukoğlu hakkında, İsmet Korukoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak ediyor. İşte detaylar...