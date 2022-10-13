Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsmet Korukoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

İsmet Korukoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Bugün Masterchef konuklarından birisi İsmet Korukoğlu oluyor. Vatandaşlar İsmet Korukoğlu hakkında, İsmet Korukoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak ediyor. İşte detaylar...

Enver Demirel kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!Enver Demirel kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu kimdir? merak ediliyor. Peki, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında?

İSMET KORUKOĞLU KİMDİR?

İsmet Korukoğlu KKTC Büyükelçisi'dir. Geçtiğimiz aylarda resmi gazetede yayınlanan karara göre 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Bakanlık Müsteşarı İsmet Korukoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi olarak atandı.

İsmet Korukoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdinde yeni atanan Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi İsmet Korukoğlu 14 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı.

İsmet Korukoğlu, 13 Ekim 2022 Perşembe günü Masterchef dış oyun konuklarından birisi olacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kimdir Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title