İsmet Korukoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Bugün Masterchef konuklarından birisi İsmet Korukoğlu oluyor. Vatandaşlar İsmet Korukoğlu hakkında, İsmet Korukoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak ediyor. İşte detaylar...
KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu kimdir? merak ediliyor. Peki, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında?
İSMET KORUKOĞLU KİMDİR?
İsmet Korukoğlu KKTC Büyükelçisi'dir. Geçtiğimiz aylarda resmi gazetede yayınlanan karara göre 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Bakanlık Müsteşarı İsmet Korukoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi olarak atandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdinde yeni atanan Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi İsmet Korukoğlu 14 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı.
İsmet Korukoğlu, 13 Ekim 2022 Perşembe günü Masterchef dış oyun konuklarından birisi olacak.