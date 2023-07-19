Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disipline sevk edilenlerden İsmet Koçak Gündem oldu. Peki, İsmet Koçak Kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti'den ihraç edilen İsmet Koçak Kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika!

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Meral Akşener'in partisinde gelen son dakika haberlerine göre 6 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu isimler arasında bulunanİsmet Koçak ise çok merak ediliyor, araştırılıyor. Peki,İsmet Koçak Kimdir, nereli, kaç yaşında? İyi Parti'den ihraç edilenİsmet Koçak Kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika! İşte detaylar…

İSMET KOÇAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsmet Koçak 1957 Ardahan doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunudur.

İstanbul'da yaşıyor. Evli ve 5 çocuk babasıdır. İYİ Parti GİK Genel İdare Kurulu Asil Üyesidir. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesidir. İYİ Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Etik Kurulu Üyesidir.

Koçak, İYİ Parti'de genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İSMET KOÇAK İYİ PARTİ'DENNEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.