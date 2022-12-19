Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İsmet Demirdöğen hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İsmet Demirdöğen'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İsmet Demirdöğen kimdir? İsmet Demirdöğen kaç yaşında, nereli? İsmet Demirdöğen hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İsmet Demirdöğen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İsmet Demirdöğen'in hayatını araştırıyor. Peki, İsmet Demirdöğen kimdir? İsmet Demirdöğen kaç yaşında, nereli? İsmet Demirdöğen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İSMET DEMİRDÖĞEN KİMDİR?

09.04.1960 tarihinde Tunceli'nin Hozat ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini sırasıyla Hozat İlkokulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ve Etlik Lisesi'nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Çalışma yaşamına 1978 yılında Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nda Satınalma Memuru olarak başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra memuriyet görevinden istifa etti. ANKA Ajansı'nda Muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1991 – 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Çeşitli gazete, dergi ve ajanslarla televizyonlarda Muhabir, Parlamento Şefi, Haber Müdürü, Haber Koordinatörü ve Ankara Temsilcisi olarak görev aldı. Bu süre içerisinde çeşitli televizyonlarda programlar yaptı. 2013 yılında CHP TBMM Grubu'nda Basın Danışmanlığı görevine getirildi. 1996 – 2003 yılları arasında Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası.