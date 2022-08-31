İSMEK kayıtları başladı mı? İSMEK kurs kayıtları nereden, nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi? İSMEK hangi kurslar var?

Vatandaşların ücretsiz şekilde her alanda eğitim alabilmesi için varolan İsmek kayıtlarının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Hem mesleki hem de hobi olarak alınabilinen eğitimler vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Peki, İsmek kayıtları başladı mı? İsmek kurs kayıtları nereden, nasıl yapılır? İsmek hangi kurslar var?

Birçok alanda eğitim veren İsmek, eğitimden sonra katılımcıya katılım sertifikası veriyor bu nedenle İsmek'te eğitim alan kişiler aldıkları aldıkları eğitimin katkısını mesleki alanda kullanabiliyor. El sanatları, bilgisayar programları, spor, yemek gibi birçok alanda eğitim veren İsmek, her İstanbul'un çoğu semtinde ve çoğu mahallesinde vardır. Kişiler evlerine yakın olan İsmek kurumuna giderek eğitim alabilir. Peki, İsmek kayıtları başladı mı? İsmek kurs kayıtları nereden, nasıl yapılır? İsmek hangi kurslar var?

İSMEK KAYITLARI BAŞLADI MI?

Enstitü İstanbul İSMEK 2022-2023 kayıtları 31 Ağustos günü saat 10:00'da başladı. Yıl boyunca devam etmektedir kayıtlar. Yeni dönem başlangıcı ile kayıt yapabilirsiniz.

İSMEK KURS KAYITLARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İsmek kurs kayıtlarını giris.ibb.istanbul sitesinden kolayca kaydınızı oluşturabilirsiniz. Siteyi açtıktan sonra üye olmalısınız. Üye olduktan sonra giris.ibb.istanbul ya da enstitukayit.ibb.istanbul adresinden kullanıcı adı yazan kısıma T.C. kimlik numaranızı, şifre kısmına ise belirlediğiniz şifrenizi yazarak siteye giriş yapabilirsiniz. Ardından da istediğiniz kursu seçerek istediğiniz İsmek merkezine kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

Hayır ücretli değil. İstediğiniz eğitimi ücretsiz şekilde alabilme imkanına sahipsiniz.

EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İSMEK eğitimleri 19 Eylül itibari ile başlıyor.

İSMEK HANGİ KURSLAR VAR?

• Bilişim Teknolojileri(6 bölüm, 70 program)

• Çocuk Gelişimi ve Eğitimi(2 bölüm ve 14 program)

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 bölüm ve 57 program)

• Grafik ve Teknik Tasarım(2 bölüm ve 20 program)

• Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri(5 bölüm ve 32 program)

• Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi(4 bölüm ve 49program)

• Muhasebe ve Finans(1 bölüm ve 13 program)

• Robotik ve İnovasyon(1 bölüm ve 4 program)

• Turizm ve Otelcilik(1 bölüm ve 1 program)

• Yönetim ve Hizmet(4 bölüm ve 14 Program)

• Ziraat(2 bölüm ve 11 program)

• Dil Eğitimleri(12 bölüm ve 51 program)

• Kişisel Gelişim ve Eğitim(5 bölüm ve 20 program)

• Müzik(7 bölüm ve 55 program)

• Sahne ve Gösteri Sanatları(2 bölüm ve 6 Program)

• Sanat ve Tasarım(4 bölüm ve 34 program)

• Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri(2 bölüm ve 6 program)

• Kuyumculuk ve Takı Tasarımı(2 bölüm ve 9 program)

• Örgü ve İşleme Sanatları(5 bölüm ve 45 program)

• Süsleme Sanatları(9 bölüm ve 24 program)

• Tekstil tasarımı(3 bölüm ve 20 program)

https://www.ismek.istanbul/tr/branslar3.aspx web sitesinden daha detaylı olarak kurslara ulaşabilirsiniz.