İsmailağa Cemaati hangi partiyi destekliyor 2023? İsmailağa Cemaati seçimlerde kimi, hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyecek?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi cemaatlerden destek açıklamaları gelmeye başladı. Peki İsmailağa Cemaati hangi partiyi destekliyor? İsmailağa hangi partiyi destekliyor, seçimlerde kime, hangi adaya oy verecekler? İsmailağa Cemaati Recep Tayyip Erdoğan'ı mı Muharrem İnce'yi mi Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu Sinan Oğan'a mı destekliyor? Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı, Ak Parti'yi mi destekliyor? İşte İsmailağa Cemaati seçim açıklaması!

İsmailağa hangi partiyi destekliyor? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi cemaatlerden destek açıklamaları gelmeye başladı. Peki İsmailağa Cemaati hangi partiyi destekliyor? İsmailağa hangi partiyi destekliyor, seçimlerde kime, hangi adaya oy verecekler? İsmailağa Cemaati Recep Tayyip Erdoğan'ı mı Muharrem İnce'yi mi Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu Sinan Oğan'a mı destekliyor? Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? İşte İsmailağa Cemaati seçim açıklaması haberimizde...

İSMAİLAĞA CEMAATİ HANGİ PARTİYİ, KİMİ DESTEKLİYOR?

İsmailağa Cemaati, kamuoyuna yaptığı açıklamayla seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.

İsmailağa Cemaati'nin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimine ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklama şu şekildedir:

Aziz milletimiz, şanlı tarihinde pek çok kez mühim tercihlerle karşı karşıya kalmış, irfan ve ferasetiyle doğru tercihlerde bulunmuştur. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması plânlanan seçimler de tarihî dönüm noktalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Neticeleri sadece ülkemiz için değil, İslâm âleminin de geleceği açısından hayatî öneme sahiptir.

Dinî, millî ve ahlâkî değerlere sahip çıkmaya çalışanların bir ittifak, bu ulvî değerleri geçmişten günümüze ayaklar altına alıp nesli-aileyi yok etmeyi hedefleyen projelere ve birlik-beraberliğimizi tehdit eden teröre sahip çıkanların karşı ittifak şeklinde bir araya gelmiş olması, bu önemi daha da artırmıştır.

Bizler, varisi olduğumuz büyüklerimizin bu tür durumlarda tercihte bulunmayanın en kötüyü seçmiş olacağı nasihatince, tercihimizi dinî ve manevî değerlerimizi muhafazaya çalışan, İslâm coğrafyasındaki mazlum Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz.

Ayrıca, dünyayı saran salgın hastalık, ardından sel felâketleri ve yıkıcı depremlerin maddî-manevî sonuçlarıyla beraber, günden güne artan küresel sorunlarla sürdürülebilir mücadele zarureti; güçlü, tecrübe ve istikrar sahibi bir idareyi gerekli kılmaktadır.

Bu düşüncelerle; istikrar ve tecrübenin başarıyı getirdiği inancıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme yönündeki kararımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder, idarecilerimizi rızâsı yolunda muvaffak kılmasını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ederiz.

İsmailağa Câiması