İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, forma numarası kaç?

İsmail Yüksek kimdir, forma numarası kaç, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç, kilosu kaç? Fenerbahçe taraftarları tarafından merak edilen konular arasında geliyor. Peki, İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek (d. 26 Ocak 1999) Ön Libero mevkiinde oynayan Türk futbolcu.

İsmail Yüksek doğum tarihi : 26 Ocak 1999

İsmail Yüksek kaç yaşında : 23 yaşında

İsmail Yüksek nereli : Bursa

İsmail Yüksek hangi takımda : Fenerbahçe

İsmail Yüksek mevkisi ne : Ön Libero (Orta saha)

İsmail Yüksek forma numarası kaç : 80

İsmail Yüksek boyu kaç : 1,83 m

İsmail Yüksek kilosu : -

KULÜP KARİYERİ

Gölcükspor

İsmail Yüksek, 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu takımda 2018-2019 sezonunda 22 lig ve maçına çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçına çıktı ve 8 gol ve 1 asist performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe

8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.