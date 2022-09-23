İsmail Yüksek kimdir, hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

İsmail Yüksek kimdir? Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddiaları, basın toplantıları ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle birçok futbolcu ya da spor adamı hakkında araştırma yapılıyor. Bu konuda en son gündeme gelen isim İsmail Yüksek oldu. İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek hangi mevkide oynuyor?

Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim İsmail Yüksek oldu. Kişiler İsmail Yüksek ile ilgili en çok merak edilen sorular İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek hangi mevkide oynuyor? oldu. İsmail Yüksek ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde;



İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek 26 Ocak 1999 yılında İznik, Bursa'da dünyaya gelmiştir. Futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başlamıştır. 8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMDA?

Türk millî Futbol takımında forma giyen İsmail Yüksek, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

İsmail Yüksek, 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu takımda 2018-2019 sezonunda 22 lig ve maçına çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçına çıktı ve 8 gol ve 1 asist performansı ile dikkatleri üzerine çekti.



İSMAİL YÜKSEK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

1,83 boyunda, 23 yaşında olan İsmail Yüksek sağ ayağını kullanıyor. İsmail Yüksek ön libero ve merkez orta saha mevkiinde forma giymektedir.