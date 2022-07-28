İsmail Yüksek hangi takımdan Fenerbahçe'ye geldi? İsmail Yüksek nereden geldi?

İsmail Yüksek hangi takımdan geldi? Dinamo Kiev kalesini ilk yarı abluka altına alan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 53. dakikada orta alanda rakibini düşürerek ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Peki, İsmail Yüksek hangi takımdan geldi? İsmail Yüksek nereden geldi? İşte detaylar...

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMDAN TRANSFER OLDU?

İsmail Yüksek, geçen sezon Fenerbahçe tarafından Bursaspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Bu sezon Fenerbahçe A takımında yer almaktadır.

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 doğumlu ön libero mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

İSMAİL YÜKSEK'İN KULÜP KARİYERİ

Gölcükspor

İsmail Yüksek, 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu takımda 2018-2019 sezonunda 22 lig ve maçına çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçına çıktı ve 8 gol ve 1 asist performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe

8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.