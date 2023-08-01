İsmail Yüksek goller izle! İsmail Yüksek Zimbru goller izle!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşıyor. 20:30'da başlayan müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetiyor. Maçta İsmal'in golleri beğeni topladı.

İSMAİL YÜKSEK ZİMBRU GOLLER İZLE!

Zimbru : Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu.

Fenerbahçe : Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1 Ağustos Salı günü Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

İsmail Yüksek gollerini S Sport platformlarından izleyebilirsiniz.