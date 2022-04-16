İsmail YK - Cehennem sözleri! 'Cehennem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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İsmail YK - Cehennem sözleri! 'Cehennem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Haberler.com - Gündem
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İsmail YK - Cehennem sözleri! 'Cehennem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

İsmail YK'nın yeni şarkısı Cehennem 13 Nisan 2022'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 17 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İsmail YK - Cehennem sözleri nelerdir? İsmail YK - Cehennem şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

İsmail YK - Cehennem şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz... Şarkının söz ve müziği İsmail YK'ya aittir.

İSMAİL YK - CEHENNEM ŞARKI SÖZLERİ

Olmadı olmadı cananım

Çok sevdim ben ama olmadı

Beni böyle bıraktın

Gücüm inan kalmadı

*****

Dert çekmekle bitmiyor ki

Ağlamak ta yetmiyor ki

Senden bana yar olmadı

Ben boşuna ölmedim ki

*****

Çık karşıma gel de gör halimi

Yaktın yaktın canım yüreğimi

Senden bana yar olmadı

Ben boşuna ölmedim ki

*****

Ah çekmekle bitmiyor ki

Ağlamak ta yetmiyor ki

Senden bana yar olmadı

Ben boşuna ölmedim ki

*****

Çık karşıma gel de gör halimi

Yaktın yaktın canım yüreğimi

Senden bana yar olmadı

Ben boşuna ölmedim ki

Şiir:

Ben boşuna ölmedim ki

Ben boşuna hayata veda etmedim ki

Kalbim dayanamadı acılara

Gömdüler beni toprağa

Okumuşlar başımda El Fatiha

Yetmemiş dualar işlediğim günahlarıma

Aldılar beni sorguya

Attılar beni cehennem azabına

Çekiyorum cezamı yana yana

Günahım bir sana tapmak

Günahım sana yalvarmak

Günahım uğruna canıma kıymak

Ben boşuna ölmedim ki

İsmail YK - Cehennem sözleri! 'Cehennem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Haberler.com - Gündem

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