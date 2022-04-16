İsmail YK - Cehennem sözleri! 'Cehennem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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İsmail YK'nın yeni şarkısı Cehennem 13 Nisan 2022'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 17 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İsmail YK - Cehennem sözleri nelerdir? İsmail YK - Cehennem şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
İsmail YK - Cehennem şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz... Şarkının söz ve müziği İsmail YK'ya aittir.
İSMAİL YK - CEHENNEM ŞARKI SÖZLERİ
Olmadı olmadı cananım
Çok sevdim ben ama olmadı
Beni böyle bıraktın
Gücüm inan kalmadı
*****
Dert çekmekle bitmiyor ki
Ağlamak ta yetmiyor ki
Senden bana yar olmadı
Ben boşuna ölmedim ki
*****
Çık karşıma gel de gör halimi
Yaktın yaktın canım yüreğimi
Senden bana yar olmadı
Ben boşuna ölmedim ki
*****
Ah çekmekle bitmiyor ki
Ağlamak ta yetmiyor ki
Senden bana yar olmadı
Ben boşuna ölmedim ki
*****
Çık karşıma gel de gör halimi
Yaktın yaktın canım yüreğimi
Senden bana yar olmadı
Ben boşuna ölmedim ki
Şiir:
Ben boşuna ölmedim ki
Ben boşuna hayata veda etmedim ki
Kalbim dayanamadı acılara
Gömdüler beni toprağa
Okumuşlar başımda El Fatiha
Yetmemiş dualar işlediğim günahlarıma
Aldılar beni sorguya
Attılar beni cehennem azabına
Çekiyorum cezamı yana yana
Günahım bir sana tapmak
Günahım sana yalvarmak
Günahım uğruna canıma kıymak
Ben boşuna ölmedim ki