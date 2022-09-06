İsmail Türüt ne dedi? İsmail Türüt neden sorguya alındı?
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İsmail Türüt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Türüt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gündem olan gelişme sonrası İsmail Türüt ne dedi? İsmail Türüt neden sorguya alındı gibi konular merak edildi.
Şarkıcı İsmail Türüt, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Sosyal medyada d gündem olan gelişme sonrası İsmail Türüt ne dedi? İsmail Türüt neden sorguya alındı araştrıldı.
İSMAİL TÜRÜT NE DEDİ?
Şarkıcı İsmail Türüt, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Türüt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İsmail Türüt'ün Sedat Peker'le bestelediği "Siyaset bozdu keyfimizi" adlı şarkının sözleri ise şöyle:
"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere
Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e
Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim
Doğum gününü kutlar, yanağından öperim
Reisim sen gideli, deli gibiyim deli
Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli
Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli
Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor
Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor
Tanıyan tanımayan seni bana soruyor
Seni bana soruyor
Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını
Adam sandıklarımın sildim artık adını
Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın
Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın
Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın
Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun
Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun
Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor
Ekonomik bunalım günden güne artıyor"