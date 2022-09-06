İsmail Türüt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Türüt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gündem olan gelişme sonrası İsmail Türüt ne dedi? İsmail Türüt neden sorguya alındı gibi konular merak edildi.

Şarkıcı İsmail Türüt, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Sosyal medyada d gündem olan gelişme sonrası İsmail Türüt ne dedi? İsmail Türüt neden sorguya alındı araştrıldı.

İSMAİL TÜRÜT NE DEDİ?

Şarkıcı İsmail Türüt, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Türüt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İsmail Türüt'ün Sedat Peker'le bestelediği "Siyaset bozdu keyfimizi" adlı şarkının sözleri ise şöyle:

"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere

Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e

Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim

Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli

Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli

Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli

Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor

Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor

Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını

Adam sandıklarımın sildim artık adını

Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın

Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın

Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun

Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun

Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor

Ekonomik bunalım günden güne artıyor"