İsmail Türüt kimdir? İsmail Türüt hayatı ve biyografisi! İsmail Türüt kaç yaşında, nereli?

Müzik gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İsmail Türüt merak konusu oldu. İşte İsmail Türüt hakkında merak edilen İsmail Türüt kimdir, İsmail Türüt hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İsmail Türüt, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İsmail Türüt hakkında merak edilenler. İsmail Türüt hayatı ve biyografisi. İsmail Türüt kimdir?

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Haziran 1965

56 yaşında

Rize

8 Haziran 1965 yılında Rize Merkez Ambarlık Köyünde üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık'ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi. Ayşe Türüt ile 1996 yılında evlenen ve 2014 yılında boşanan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır.

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye'de yurt içi ve yurt dışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir[kaynak belirtilmeli]. 2000'de 6. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Halk Müziği Erkek" ödülünü kazandı. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurt dışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

Mayıs 2001 yılında İsmail Türüt, sahnede şarkı söylerken bacağından vuruldu. Kendisi vuran Tolga Bilgi'nin olaydan 8 ay öncede Arto'yu vurduğu ortaya çıktı.