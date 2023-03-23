İsmail Tatlıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Tatlıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İsmail Tatlıoğlu geliyor. Peki, İsmail Tatlıoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

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İsmail Tatlıoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, İsmail Tatlıoğlu kimdir, aslen nerelidir, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

İSMAİL TATLIOĞLU KİMDİR?

İsmail Tatlıoğlu (1960, Bursa) Türk siyasetçi, ekonomist, öğretim üyesi ve TBMM 27. dönem İYİ Parti Bursa milletvekilidir. Aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir.

Hayatı ve kariyeri

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiş, yüksek lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde yapmıştır. ODTÜ ve Glasgow Üniversitesinde çalışmalar gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerini yapmıştır.

1999 Türkiye yerel seçimlerinde DYP'nin Bursa belediye başkan adayı olmuş, 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer almış, 2007 Türkiye genel seçimlerinde MHP Bursa 4. sıra milletvekili adayı olmuş, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmiş ardından bir dönem partinin genel başkan yardımcılığını üstlenmiştir. 1 Ekim 2020 itibarıyla TBMM İYİ Parti Grup Başkanı olarak seçilmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evli ve üç çocuk babasıdır.