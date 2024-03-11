Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Torbalı Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir?

İSMAİL TANAS KİMDİR?

İsmail Tanas, Yeniden Refah Partisi İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.