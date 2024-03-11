İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir?
İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı olan İsmail Tanas, halk tarafından merak ediliyor. İsmail Tanas'ın kim olduğuna dair detaylar ve politik geçmişi hakkında bilgiler araştırılıyor.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Torbalı Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir?
İSMAİL TANAS KİMDİR?
İsmail Tanas, Yeniden Refah Partisi İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.