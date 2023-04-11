Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık 20 aydır çalıştığı Halk TV'den ayrılarak Sözcü grubuyla ile anlaştı. Karar sonrası açıklama yapan Halk TV yönetimi, Saymaz'ın sözleşmesi bitmeden kanaldan ayrılmasını etik bulmadığını duyurdu. Merak edilenler arasında ise İsmail Saymaz'ın neden ayrıldığı yer aldı. İsmail Saymaz neden ayrıldı? İsmail Saymaz istifa mı etti, hangi kanalda?

Halk Tv ekranlarında uzun zamandır yer alan İsmail Saymaz'ın sevenleri arama motorlarında İsmail Saymaz neden ayrıldı? İsmail Saymaz istifa mı etti, hangi kanalda? sorularını araştırdı. Saymaz'ın yeni adresinin ise daha önce görev yaptığı Sözcü grubu oldu. Saymaz'ın hem Sözcü TV'de program yapacağı hem de Sözcü gazetesinde yazacağı öğrenildi. Peki, İsmail Saymaz neden ayrıldı? İsmail Saymaz istifa mı etti, hangi kanalda?

İSMAİL SAYMAZ NEDEN AYRILDI?

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Saymaz, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Halk TV yönetimi ise Saymaz'ın etik davranmadığını belirterek, "Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV Ailesi'nden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir. Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik. Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için Halk TV'den ayrılmakta ısrar etti. Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz." açıklamasında bulundu.

SÖZCÜ'DEN HOŞGELDİN MESAJI

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek sosyal medyadan Saymaz'a hoş geldin mesajı yolladı. Delek, "Sevgili arkadaşım, son dönemin en iyi muhabir/gazetecisi İsmail Saymaz aramıza hoş geldin. Seninle daha da güçlü olacağımız kesin. Sözcü TV'den gözünüzü alamayacaksınız…" ifadelerini kullandı.