Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İsmail Palakoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İsmail Palakoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İsmail Palakoğlu kimdir? İsmail Palakoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Palakoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İsmail Palakoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İsmail Palakoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, İsmail Palakoğlu kimdir? İsmail Palakoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Palakoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İSMAİL PALAKOĞLU KİMDİR?

İsmail Palakoğlu (d. 1972, Afşin), Türk yazar ve yönetici. 2011'den beri Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevler almış Palakoğlu, 2018'den itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev almaktadır. Palakoğlu 1972'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Eğitimini Afşin İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi, daha sonra ise lisans eğitimi için Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gitti. Palakoğlu yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdi.

2011'de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı görevine geldi. 2012'de ise aynı kurumda genel müdür oldu. 2016'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Başkanlık Müşavirliği görevini üstlenmeye başladı. Mart 2018'de AFAD'ın Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü'nde başkan yardımcısı görevine atandı. 2019'da AFAD'ın "Gençlik ve Spor Kulübü" başkanlığı görevine getirildi. Ocak 2023'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Afetlere Müdahale kısmında genel müdür statüsüne atandı. Palakoğlu, Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez'in 2019'da kurmuş olduğu İslam Düşünce Vakfı kuruluşunun yönetim kurulunda yer aldı.

Yazarlık kariyeri

Palakoğlu, 2004 yılında kayınpederi olan Osman Hulusi Efendi hakkında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi isimli bir kitap yazdı. Palakoğlu ayrıca Nakşibendilik ile ilişkili Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'na ait Somuncu Baba Dergisi'nde de uzun süre yazarlık ve genel yayın yönetmenliği yaptı.