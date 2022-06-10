İsmail Küçükkaya yok mu, istifa mı etti? İsmail Küçükkaya nerede? - Haberler

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, hafta içi her gün 08.00'de canlı yayınla ekranda oluyordu. Ancak bugün ekranlarını açanlar ekranda İlker Karagöz'ün sunduğu haber programı ile karşılaştı ve İsmail Küçükkaya'yı merak etti. Peki, İsmail Küçükkaya nerede? İsmail Küçükkaya yok mu, istifa mı etti? İşte, detaylar…

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEREDE?

FOX TV yayın akışında Çalar Saat programının sunucusu olarak İlker Karagöz yer aldı.

İsmail Küçükkaya daha öncede benzer şekilde programa ara vermiş ve ABD'de tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak bugünkü duruma ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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