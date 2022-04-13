İsmail Küçükkaya yok mu? İsmail Küçükkaya neden yok? FOX Çalar Saat neden yok?

FOX TV'de hafta içi her sabah ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı, günün önemli gelişmelerin ekrana taşıyor. İsmail Küçükkayam sunumu ile ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Sat bugün ekranda yoktu. İsmail Küçükkaya yok mu? FOX Çalar Saat neden yok?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA YOK MU?

FOX TV yayın akışında Çalar Saat programının sunucusu olarak İlker Karagöz yer aldı.

FOX ÇALAR SAAT YOK MU?

FOX TV Çalar Saat programı hafta içi her sabah 08.00'de ekrana geliyor. Bugün sunucu olarak İlker Karagöz programda yer aldı.

WASHİNGTON'DAN PAYLAŞIM YAPTI

İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımın'da konum olarak Washington ibaresini kullandı.

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