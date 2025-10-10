Haberler

İsmail Küçükkaya'nın tv100 macerası 11 gün sürdü

İsmail Küçükkaya'nın tv100 macerası 11 gün sürdü
Güncelleme:
İsmail Küçükkaya'nın tv100 serüveni sadece 11 gün sürdü. Halk TV'den ayrılarak 29 Eylül'de kanalda "Yenigün" programıyla ekrana dönen Küçükkaya'nın görevine ani bir kararla son verildi.

Tv100 yönetimi, hafta içi sabah kuşağında yayınlanan "Yenigün" ve "Para Manşet" programlarını ani bir kararla yayından kaldırdı. Kararın hemen ardından, her iki programın sunucuları İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

MEDYA KULİSLERİNDE BOMBA ETKİSİ YARATTI

Söz konusu karar, sabah kuşağının en çok izlenen iki programının aynı anda sona erdirilmesi nedeniyle medya kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Halk TV'den ayrılarak 29 Eylül'de tv100 ekranlarına transfer olan Küçükkaya, yeni yayın dönemine yalnızca 11 gün önce başlamıştı.

AYRILIĞI RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN ÖĞRENDİ

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir programda yaşanan ayrılığa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayın öncesinde bir dostundan Küçükkaya'nın kanalla yollarının ayrıldığı bilgisini aldığını belirten Kütahyalı, "tv100'ün İsmail Küçükkaya ile ayrılığını ilk kez medyada ben söyledim. Saat 15.53'te haberi öğrendim ve İsmail'i aradım. Galiba ilk kez benden duydu çünkü şaşırdı, teyit etmedi. 'Ben arayacağım seni abi' dedi" ifadelerini kullandı.

GÖZLER KANAL YÖNETİMİNDE

Küçükkaya'nın kısa süren tv100 macerası, medya kulislerinde "sürpriz ayrılık" olarak değerlendirildi. Kanal yönetimi ise henüz ayrılığın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com / Televizyon
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Eski devir kapandı artık hainlik pra etmiyor

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bundan Bi şey olmaz

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Göreve son verilmiyor, açıkça sekter ediliyor.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

paragöz muhaliflik hiç birde fayda sağlamaz kanaldan kanala dolaşır durur sonra ortada kalırsın zaten tv 100 muhalif yayınlara yer vermeyen tarafsız gibi görünen iktidar yanlısı taraflı kanaldır

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne olacaktı. Hğlğmey ve cumhurbaşkanı aleyhine haber yapmakla ünlrnrckmiydi? O kameralara halk diye yapılan mikrofonlar yalan dolan peşinde ayarlanmış. Ama öyle bşr kesim var ki. At gözlüğünü çıkarysabı da alışmış. Yazık ve çok üzücü. Bu toplum ne hale geldi işte bunların Yüzünden.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
