İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? - Haberler

İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya ayrıldı mı?
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İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, hafta içi her gün 08.00'de canlı yayınla ekranda oluyordu. Ancak bugün ekranlarını açanlar ekranda İlker Karagöz'ün sunduğu haber programı ile karşılaştı ve İsmail Küçükkaya'yı merak etti. Peki, İsmail Küçükkaya yok mu? İsmail Küçükkaya neden yok?
FOX TV'de hafta içi her sabah ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı, günün önemli gelişmelerin ekrana taşıyor. İsmail Küçükkayam sunumu ile ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Sat bugün ekranda yoktu. İsmail Küçükkaya yok mu? FOX Çalar Saat neden yok?
İSMAİL KÜÇÜKKAYA YOK MU?
FOX TV yayın akışında Çalar Saat programının sunucusu olarak İlker Karagöz yer aldı.
İsmail Küçükkaya daha öncede benzer şekilde programa ara vermiş ve ABD'de tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.
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