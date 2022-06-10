İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? - Haberler

FOX TV'de hafta içi her sabah ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı, günün önemli gelişmelerin ekrana taşıyor. İsmail Küçükkayam sunumu ile ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Sat bugün ekranda yoktu. İsmail Küçükkaya yok mu? FOX Çalar Saat neden yok?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA YOK MU?

FOX TV yayın akışında Çalar Saat programının sunucusu olarak İlker Karagöz yer aldı.

İsmail Küçükkaya daha öncede benzer şekilde programa ara vermiş ve ABD'de tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.

Haberler.com - Gündem