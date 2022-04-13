İsmail Küçükkaya ne zaman dönecek?
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İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, hafta içi her gün canlı yayınla ekranda oluyordu. Ancak bugün ekranlarını açanlar ekranda İlker Karagöz'ün sunduğu haber programı ile karşılaştı ve İsmail Küçükkaya'yı merak etti. Gelişme İsmail Küçükkaya ne zaman dönecek, merak edildi.
FOX TV'de hafta içi her sabah ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı, günün önemli gelişmelerin ekrana taşıyor. İsmail Küçükkayam sunumu ile ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Sat bugün ekranda yoktu. İsmail Küçükkaya ne zaman dönecek?
FOX TV yayın akışında Çalar Saat programının sunucusu olarak İlker Karagöz yer aldı. FOX TV Çalar Saat programı hafta içi her sabah 08.00'de ekrana geliyor. Bugün sunucu olarak İlker Karagöz programda yer aldı.
İsmail Küçükkaya'nın dönüş tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında konum olarak Washington ibaresini kullandı.