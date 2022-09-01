İsmail Küçükkaya ne zaman başlayacak?

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, hafta içi her gün 08.00'de canlı yayınla ekranda oluyordu. Ancak bugün ekranlarını açanlar ekranda İlker Karagöz'ün sunduğu haber programı ile karşılaştı ve İsmail Küçükkaya'yı merak etti. Peki, İsmail Küçükkaya ne zaman başlayacak?