İsmail Küçükkaya ne zaman başlayacak?
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İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, hafta içi her gün 08.00'de canlı yayınla ekranda oluyordu. Ancak bugün ekranlarını açanlar ekranda İlker Karagöz'ün sunduğu haber programı ile karşılaştı ve İsmail Küçükkaya'yı merak etti. Peki, İsmail Küçükkaya ne zaman başlayacak?
FOX TV'de hafta içi her sabah ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı, günün önemli gelişmelerin ekrana taşıyor. İsmail Küçükkaya sunumu ile ekrana gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bugün ekranda yok. İsmail Küçükkaya ne zaman başlayacak?
İSMAİL KÜÇÜKKAYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Halk TV'ye geçen gazeteci İsmail Küçükkaya'nın programlarının başlayacağı tarih belli oldu. İsmail Küçükkaya, 12 Eylül Pazartesi itibarıyla Halk TV ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak.
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