İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah CANLI izle! Halk TV İsmail Küçükkaya canlı yayın izle! Halk TV izle!

İsmail Küçükkaya hafta içi her gün sabahları Yeni Bir Sabah programı ile Halk TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah canlı yayın izlemek isteyenler Yeni Bir Sabah canlı izle! İsmail Küçükkaya canlı izle! araştırması yapıyor.

Halk TV İsmail Küçükkaya canlı izle! İsmail Küçükkaya hafta içi her gün sabahları Yeni Bir Sabah programı ile Halk TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah canlı yayın izlemek isteyenler Yeni Bir Sabah canlı izle! İsmail Küçükkaya canlı izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA CANLI İZLE

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah canlı izlemek için haberimizin detaylarından canlı yayına ulaşabilirsiniz.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE YENİ BİR SABAH NE ZAMAN?

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah hafta içi her gün saat 08.00'de başlayıp 11.00'da bitmektedir.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE YENİ BİR SABAH CANLI YAYIN

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah canlı izlemek için İSMAİL KÜÇÜKKAYA CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya 20 Ocak 1970 Simav doğumlu Türk gazeteci, haber sunucusu ve yazardır.

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1970'te Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.

Hafta içi her sabah saat 08.00'da FOX'da Eylül 2013'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunmaya başlamıştır. Ağustos 2022'de ise FOX'tan Halk TV'ye geçtiğini duyurmuştur. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.