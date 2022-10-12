Halk Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının sunuculuğunu yapmakta olan İsmail Küçükkaya, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Programı izlemek isteyen birçok vatandaş ise İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah CANLI izle araştırmasını yapıyor. İşte İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah CANLI izle! Halk TV İsmail Küçükkaya canlı yayın izle!

Bir süredir Halk Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında sunuculuk yapmakta olan İsmail Küçükkaya, izleyiciler tarafından merak ediliyor ve İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah CANLI izle şeklinde araştırılıyor. Sabah saatlerinde birçok kişi tarafından araştırılan Halk TV İsmail Küçükkaya canlı yayın izleme linkini sizler için haberimize ekledik. İşte İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah CANLI izle! Halk TV İsmail Küçükkaya canlı yayın izle!

İSMAİL KÜÇÜKKAYA CANLI YAYIN İZLE

Hafta içi her gün saat 08.00'de başlamakta olan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah canlı izleyebilirsiniz.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE YENİ BİR SABAH NE ZAMAN?

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah hafta içi her gün saat 08.00'de başlayıp 11.00'da bitmektedir.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya 20 Ocak 1970 Simav doğumlu Türk gazeteci, haber sunucusu ve yazardır.

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1970'te Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.

Hafta içi her sabah saat 08.00'da FOX'da Eylül 2013'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunmaya başlamıştır. Ağustos 2022'de ise FOX'tan Halk TV'ye geçtiğini duyurmuştur. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.