İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının sunuculuğunu yapmakta olan İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz sundu. Bu nedenle izleyiciler İsmail Küçükkaya Fox TV'de neden yok? Sorusunu ve İsmail Küçükkaya Fox TV'den neden ayrıldı? Sorusunu merak etmeye başladı. Peki, İsmail Küçükkaya Fox TV'den neden ayrıldı? İsmail Küçükkaya Fox TV'de neden yok?

İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programınu sunmamasının ardından insanların en merak ettiği soruları sizler için yanıtladık. İnsanlar İsmail Küçükkaya Fox TV'den neden ayrıldı? İsmail Küçükkaya Fox TV'de neden yok? İsmail Küçükkaya nerede? Sorularını merak edip araştırmaya devam ediyor. Peki, İsmail Küçükkaya Fox TV'den neden ayrıldı? İsmail Küçükkaya Fox TV'de neden yok?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV'DEN NEDEN AYRILDI?

İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'de yer almamasının nedeni, Fox TV'den ayrılayak Halk TV'de yer alacak olmasıdır.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, konu hakkında sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. "Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Odatv'ye konuşan İsmail Küçükkaya, haftanın 5 günü sabah programı yapacağını aktardı. Her hafta Cuma günü de "prime time" olarak adlandırılan en çok izlenen saatlerde akşam programı gerçekleştireceğini dile getiren Küçükkaya, "12 Eylül'de başlıyorum" dedi.