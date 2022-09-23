Fox TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın yerine sabah bültenini İlker Karagöz sunmaya başladı. Peki, İsmail Küçükkaya FOX TV'den neden ayrıldı? Fox TV Çalar Saat İsmail Küçükkaya neden yok? İşte detaylar...

Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programını İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz sunmaya başladı. İzleyiciler bu değişikliğin neden kaynaklandığını merak etti. İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat sabah bülteninden ayrıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, İsmail Küçükkaya FOX TV'den neden ayrıldı? Fox TV Çalar Saat İsmail Küçükkaya neden yok? Detaylar haberimizde...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programını İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz sunmaya başladı. İsmail Küçükkaya Halk Tv ekranlarında sunuculuk yapacağı için Fox Tv Çalar Saat programından ayrıldı.