İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? İşte herkesin merak ettiği yanıt

Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını açan izleyiciler bugün bir farklılık gördü.

TATİLE GİTMİŞ

Karşılarında İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz'ü gören izleyiciler, Küçükkaya'nın kanaldan ayrıldığını düşünerek internette arama yaptı. Ancak İsmail Küçükkaya'nın iki gün önce ABD'ye gittiği öğrenildi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Küçükkaya'nın tatil yaptığı ortaya çıktı.

İşte İsmail Küçükkaya'nın Washington'dan yaptığı paylaşım;

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