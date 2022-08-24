Eylül 2013'ten beri hafta içi her sabah saat FOX TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunan İsmail Küçükkaya, kanal değiştirdi. Peki, İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya nerede?

Yıllardır Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu. Haftanın 5 günü sabah programı ve cuma günleri de akşam programı yapacak olan Küçükkaya, "12 Eylül'de başlıyorum" dedi. Gelişme sonrası İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya nerede, merak edildi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA AYRILDI MI?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, konu hakkında sosyal medya üzerinden üst üste 2 paylaşım yaptı. Mahiroğlu, ilk paylaşımında "Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Odatv'ye konuşan İsmail Küçükkaya, haftanın 5 günü sabah programı yapacağını aktardı. Her hafta Cuma günü de "prime time" olarak adlandırılan en çok izlenen saatlerde akşam programı gerçekleştireceğini dile getiren Küçükkaya, "12 Eylül'de başlıyorum" dedi.