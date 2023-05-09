İsmail Koncuk aday mı? 2023 İsmail Koncuk nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İsmail Koncuk aday mı? 2023 İsmail Koncuk milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İsmail Koncuk aday mı? 2023 İsmail Koncuk milletvekili adayı mı? İşte detaylar...