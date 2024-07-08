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İsmail Keleş kimdir? Paris Olimpiyatları Milli atıcı İsmail Keleş kaç yaşında, nereli?

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Milli atıcı İsmail Keleş, Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Keleş hakkında merak edilenler ise kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu yönünde. İsmail Keleş hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

İsmail Keleş'in kim olduğu merak ediliyor. Milli atıcı İsmail Keleş'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, İsmail Keleş kimdir? Paris Olimpiyatları Milli atıcı İsmail Keleş kaç yaşında, nereli?

İSMAİL KELEŞ KİMDİR?

İsmail Keleş 5 Mart 1988'de Ankara'da doğmuştur. Türk atıcıdır. Tabanca dalında yarışmaktadır.

Keleş Jandarma Genel Komutanlığında astsubay olarak görev yapmaktadır. Atıcılık sporuna 2007 yılında başlamış, 2008 yılından itibaren müsabakalara katılmıştır.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Ardından 2012 yılında Milano'da düzenlenen ISSF Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi olarak dünya ikincisi oldu. 2013 yılında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda takım arkadaşları Ömer Alimoğlu ve Yusuf Dikeç ile birlikte Avrupa ikincisi oldu.2015 Avrupa Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca müsabakasında 4. oldu.

2016 yılında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ISSF Dünya Kupası'nda ikinci kez gümüş madalyanın sahibi olarak dünya ikincisi oldu. Bunun ardından 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

2024 Paris Olimpiyat oyunlarında Atıcılık alanında Türkiye'yi temsil etmektedir.

İsmail Keleş kimdir? Paris Olimpiyatları Milli atıcı İsmail Keleş kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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