İsmail Kaşdemir kaç habere konu oldu? İsmail Kaşdemir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,389 haber kaynağında 1,338,754 adet haber yapılan İsmail Kaşdemir, toplamda 2,144,166,636 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İsmail Kaşdemir kimdir? İşte, İsmail Kaşdemir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmail Kaşdemir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İsmail Kaşdemir hakkında 8,389 haber kaynağında 1,338,754 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,144,166,636 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmail Kaşdemir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İSMAİL KAŞDEMİR KİMDİR?

İsmail Kaşdemir, 1978 yılında Çanakkale'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ÇEKO Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Serbest avukatlık görevini yürütmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev almaktadır. AK Parti Biga ilçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. İyi düzeyde ingilizce bilen Kaşdemir, evlidir.