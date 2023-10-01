Canlı anlatım! Kıran kırana maçta fark giderek açılıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP LİDER

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

RİZESPOR FORMDA

Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe ; Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Çaykur Rizespor; Gökhan, Taha, Attila Mocsi, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev

EKSİKLER

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Cezalı futbolcu bulunmayan Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi ise kadroda yer almayacak.

CANLI ANLATIM

64' Fenerbahçe taraftarı golün asistini yapan İrfan Can'a sevgi gösterisinde bulunuyor.

63' İrfan Can'ın mükemmel getirdiği topta topla buluşan Edin Dzeko klas bir vuruşla farkı üçe çıkaran golü attı.

62' GOL Fenerbahçe farkı üçe çıkardı!

58' Dzeko'nun sol çizgiden içeriye çevirdiği topa savunma Szymanski'den önce kafa koydu.

52' Fred'in sol kanattan içeriye çevirdiği topta hiçbir Fenerbahçeli orada değil.

51' Fenerbahçe penaltı bekliyor! Dzeko'nun pasıyla topu kontrol eden Fred, Halil İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı, hakem devam dedi.

49' Baskı sonucu topu kapan Fenerbahçe'de Szymanski, Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun sert şutunu köşeden Gökhan çıkardı.

48' Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambol sonucu topu önünde bulan İrfan Can Kahveci topu ağlara yolladı.

47' GOL Fenerbahçe ikinci yarıya da golle başladı. İrfan can'ın golüyle skor 2-0 oldu.

46' Çaykur Rizespor'da Gustavo Sauer, Dal Varesanovic ve Casper Hoejer Nielsen oyundan çıkarken Halil Pehlivan, Ibrahim Olawoyin ile Altin Zeqiri oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

45' İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor

45' Rizespor'da Muhammet Taha Şahin, Fred'e yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

45' Djiku'nun savunma arkasına attığı topta Ferdi Kadıoğlu o bölgeye hareketlenmedi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45' ÇOK NET! Tadic'in iki kişinin arasında attığı pasta Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun vuruşu kalenin yanından dışarı gitti.

43' Karşılaşmanın hakemi İsmail Kartal'a sakin olması konusunda uyarılarda bulunuyor.

42' GOL İPTAL! Karşılaşmanın hakemi GOL öncesinde Osayi Samuel'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

41' Karşılaşmanın hakemi pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

41' Hakem Cihan Aydın, pozisyon öncesinde faul olabileceği şüphesiyle VAR odası ile konuşuyor.

40' Szymanski'nin savunma arasında Fred'e attığı pasta Brezilyalı oyuncu arka direkte Dzeko'yu gördü. Edin Dzeko boş kaleye topu ağlara yolladı.

39' GOL Fenerbahçe, Dzeko ile skoru 2-0 yaptı.

35' Fenerbahçe taraftarı alkış ve tezahüratlarıyla takımlarına desteklerine devam ediyor.

34' Rizespor, Minchev ile savunma arkasına sarkmak istedi ancak Djiku rakibinden hızlı davranarak topa sahip oldu.

32' Fred'in sağ çizgiden içeriye çevirdiği topa Dzeko topa sahip olamadı. Fenerbahçe mutlak GOL şansından yararlanamadı.

24' Osayi'nin pasında topu önüne alan Dzeko kaleyi düşündü ancak etrafı kalabalıklaşınca rakip araya girerek topu uzaklaştırdı.

23' Bu kez Rizespor etkili geldi! Sağ kanatta Martin Minchev'in ortasında topu göğsüyle kontrol eden Dal Varesanovic çok sert vurdu. Livakovic topu karşıladı.

22' YİNE KAÇTI! Djiku orta alanda rakibinden topu kapıp sol kanatta Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun ortasında Fred topa istediği gibi dokunamadı, aut.

21' İsmail'in ara pasında kaleyi önünde bulan Dzeko sol ayağıyla kaleyi denedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

16' Jonjo Shelvey'in ceza sahası içine yolladığı topu Dzeko göğsüyle kalecisine bıraktı.

11' Dzeko orta alanda Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

6' Fenerbahçe golün ardından baskısına devam ediyor.

5' KAÇTI! Dzeko'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski kaleci Gökhan'ı geçemedi, korner.

4' Tadic'in sol kanattan ortaladığı topa kale ağzında dokunan Szymanski skoru 1-0 yaptı.

2' GOL! Fenerbahçe maçın başında Szymanski ile 1-0 öne geçti.

1' Maç başladı.