Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığını açıkladı. İsmail Kartal'ın cezası iptal mi edildi, neden 1 maç ceza almıştı merak ediliyor. İşte detaylar...

İsmail Kartal'ın cezası iptal mi edildi? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığını açıkladı. İsmail Kartal'ın cezası iptal mi edildi, neden 1 maç ceza almıştı merak ediliyor. Detaylar haberimizde!

İSMAİL KARTAL'IN 1 MAÇLIK CEZASI İPTAL Mİ OLDU?

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edildiği disiplin kurulunda, herhangi bir disiplin ihlalinin oluşmadığı sonucuna vararak Kartal'a ceza verilmesine gerek olmadığını açıkladı.

CEZA VERİLMEDİ

Kartal, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. Ceza verilmeyen İsmail Kartal, Trabzonspor maçında takımın başında yer alacak.

İşte o açıklama;

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."