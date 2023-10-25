İsmail Kartal'dan Ludogorets maçı öncesi Pendik Stadı tepkisi: Daha iyisinde herkes oynamak ister

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de Pendik Stadı'nda oynayacakları Pendikspor maçıyla ilgili konuşan Kartal, "2.500 kapasiteli stadı olan takım lige çıkıyorsa, bu TFF'nin sorunu. Zeminine, şartlara onlar bakacak. Daha iyi bir zeminde herkes oynamak ister." dedi.

Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçı öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Pendik Stadı'nın kapasitesiyle ilgili tepki gösteren Kartal, Ludogorets maçını da değerlendirdi.

"DAHA İYİ ŞARTLARDA OYNAMAK İSTERİZ"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "2.500 kapasiteli stadı olan takım lige çıkıyorsa, bu TFF'nin sorunu. Zeminine, şartlara onlar bakacak. Daha iyi bir zeminde herkes oynamak ister. Bizim stadımıza gelen nasıl iyi şekilde oynuyorsa, biz de her gittiğimiz yerde iyi şartlarda oynamak isteriz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"LİGİN GİZLİ LİDERİ DURUMUNDALAR"

"Ludogorets analizlerimizi yaptık, maçlarını izledik. Bazı oyuncularının sakatlık sorunu var. Sakatlık dereceleri hakkında bilgimiz yok. Ludogorets 12 yıldır Bulgaristan Ligi'nde şampiyon. İlk kez bu sezon çalkantılı günler geçiriyorlar. Ligin gizli lideri durumundalar. Hocaları değişti, eski hocaları daha önce Ludogortest'te çalıştı. Bu takıma karşı dersimize çalışıyoruz. Tek hedefimiz yüksek özgüvenle maçı kazanmak, 3 puan almak.

SAHA DIŞI İLE İLGİLENMİYORUZ"

Hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da maç maç düşünüyoruz. Geriye bakmıyoruz. Önümüzdeki sadece ilk maç olur. Saha dışı ile ilgilenmiyoruz.

"EN İYİ 11 İLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Ludogorets'in 7-1 mağlup olduğu maçı izledik. Maçın skoru o değil! her gelen top oluyor. Kaleci hataları var. 7 gol yedikleri için hafife alınacak takım değil. Rakibi ciddiye alıyoruz. İlk 11 için karar vermedim. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız.

"SERDAR AZİZ 5-6 HAFTA SONRA ARAMIZA DÖNECEK"

Emre Mor idmanlara başladı. Serdar Aziz ile ameliyat sonrası konuştuk. 5-6 hafta sonra aramıza dönecek. Dominik Livakovic'te problem yok. Ludogorets maçında oynayabilir.

"KAS SAKATLIĞI İLE SORUNUMUZ YOK"

Sakatlık ikiye ayrılır. Bir kas sakatlığı, iki oyun içinde darbe sakatlığı. Emre Mor, Livakovic, Serdar Aziz darbe sakatlığı yaşadı. Kas sakatlıklarını termal kamera ile tespit ediyoruz. Kas sakatlığı ile sorunumuz yok. 10-14 günlük sakatlıklar diye literatürde geçmez. Tamam!"