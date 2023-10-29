Maçın son pozisyonuna isyan eden İsmail Kartal'dan hakeme sert tepki: Penaltı almamız için daha ne olacak?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, maçın son anlarında verilmeyen penaltıya tepki göstererek, "Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"PENALTI ALMAMIZ İÇİN DAHA NE OLACAK?"

Karşılaşmanın uzatma anlarındaki penaltı pozisyonuna değinen Kartal, "Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Maçın 1 ve 2. dakikalarda yine sakatlık oldu. O bizi biraz sarstı. Yaptığımız değişikliklerle ilk yarıyı 2-0, maçı 5-0 bitirdik. Daha farklı olabilirdi. Sonuçta bir de verilmeyen penaltı var. Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence" şeklinde konuştu.

"BİZ GOL ATINCA FAZLA İRDELENİYOR"

İrfan Can Kahveci'nin golünün ardından VAR'da pozisyonun uzun süre incelendiğini de hatırlatan Kartal, "Biz gol atınca biraz fazla irdeleniyor. Başka tarafta bir şey olduğunda ne kadar irdeleniyor bilmiyorum" dedi.