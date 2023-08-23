İsmail Kartal basın toplantısı CANLI İZLE! Fenerbahçe basın toplantısı canlı izleme linki var mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın bugün yapacağı basın toplantısı merak ediliyor ve açıklamayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar İsmail Kartal basın toplantısını araştırmakta. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı canlı izleme linki var mı? İşte İsmail Kartal basın toplantısı CANLI İZLE!

İsmail Kartal basın toplantısı bugün gerçekleştirilecek olması nedeniyle birçok kişi tarafından internet üzerinde sorgulatılan konular arasında yer alıyor ve araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında gözler İsmail Kartal basın toplantısına çevrildi. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı canlı izleme linki var mı? İşte İsmail Kartal basın toplantısı CANLI İZLE!

İSMAİL KARTAL BASIN TOPLANTISI CANLI İZLE

İsmail Kartal basın toplantısı 23 Ağustos tarihinde saat 17:00'da gerçekleştirilecek. Basın toplantısını izlemek isteyen sporseverler FB TV, A Spor, TRT Spor, beIN Sports kanalları üzerinden Fenerbahçe basın toplantısı canlı olarak izleyebilir. FB TV, A Spor, TRT Spor, beIN Sports kanalları Türksat uydusu üzerinden şifreli veya şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ARDA GÜLER NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat edilen Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sahalara döneceği ilk maç belli oldu. Beklenenden çok daha hızlı iyileşerek doktorları şaşırtan 18 yaşındaki futbolcunun, eylül ayı sonunda oynanacak Las Palmas maçıyla siftah yapması bekleniyor.