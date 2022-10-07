Kurtlar Vadisi dizisindeki İplikçi Nedim rolüyle tanınan başarılı oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi sonrasında ölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, İsmail İncekara'nın ölüm sebebini araştırıyor. Peki, İsmail İncekara neden öldü? İsmail İncekara ölüm sebebi ne? İşte detaylar...

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, ve Hayat Bağları gibi sayısı projede rol alan usta oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi. 71 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm sebebi merak konusu oldu. Kullanıcılar, İsmail İncekara'nın ölüm sebebini araştırıyor. Peki, İsmail İncekara neden öldü? İsmail İncekara ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

İsmail İncekara 1950 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

İSMAİL İNCEKARA NEDEN ÖLDÜ?

71 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadesini kullandı.